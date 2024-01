L’Arabie Saoudite a vendu la mèche pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prince saoudien, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a profité de son passage à Monaco pour évoquer les investissements à venir de son pays. Ce proche de Mohammed ben Salmane n'a pas exclu le rachat d'un club français à l'avenir, notamment celui de l'OM. Pour Thibaud Vézirian, cet entretien sert à préparer le terrain avant une très probable officialisation.

Inconnu en France avant ce jeudi, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud s'est crée une petite notoriété à Marseille en évoquant un possible rachat de l'OM. « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe » a-t-il déclaré au média Le Carré . Une sortie qui a été commentée et décryptée par Thibaud Vézirian, qui annonce le départ de Frank McCourt depuis plusieurs mois.

Vente OM : Il annonce la fin d'un projet légendaire https://t.co/mq6CRpMVF9 pic.twitter.com/haFNIIdjEx — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

« Ils ne sont plus dans le démenti »

A en croire le journaliste, l'Arabie Saoudite sème quelques indices au gré des discussions. « On est dans de la communication. Ce qui est intéressant de retenir, c’est qu’ils ne sont plus dans le démenti. L’Arabie Saoudite pose ses pions avec intelligence » a confié Thibaud Vézirian lors de l'un de ses lives Twitch.

« Tout est lancé vers l’officialisation »