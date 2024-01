Vente OM : Macron va dire oui à l’Arabie Saoudite ?

Arnaud De Kanel

Bien qu'il n'ait encore reçu aucune offre à ce jour, Frank McCourt cherche un repreneur pour l'OM comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Et si rachat il devait y avoir par l'Arabie saoudite, Emmanuel Macron pourrait avoir son mot à dire comme l'a expliqué Jean-Baptiste Guégan.

L'OM pourrait passer sous pavillon saoudien dans les prochains mois selon plusieurs sources. Des rumeurs qui s'intensifient depuis plusieurs jours avec la prise de parole du prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud sur le sujet, le tout combiné à la présence d'une délégation saoudienne dans la cité phocéenne. Et si cet intérêt venait à se concrétiser en offre, Emmanuel Macron pourrait avoir le dernier mot.

«Il faudrait aussi que le président Macron valide ou du moins communique»

Spécialiste de la géopolitique du sport, Jean-Baptise Guégan a estimé qu'un potentiel rachat de l'OM par l'Arabie saoudite dépasserait le cadre sportif et entrerait logiquement dans le cadre politique. « Là le rachat d’un club, cela aurait quel sens politiquement ? Il faudrait aussi que le président Emmanuel Macron valide ou du moins communique », a-t-il déclaré pour RMC Sport , se questionnant également sur la réception de ce rachat dans un contexte politique particulièrement tendu en France actuellement. « On pourrait aussi avoir une vraie levée de bouclier des acteurs locaux, notamment à Marseille. On est en France dans un contexte avec une extrême-droite à près de 30%. Typiquement, je ne suis pas sûr que le Qatar pourrait racheter le PSG à l’heure actuelle. »

«Il y a du potentiel à Marseille mais il y a aussi tous les problèmes qui vont avec»