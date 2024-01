OM : Gattuso fait une demande dans le vestiaire

La rédaction

Débarqué dans un climat chaotique, à la suite de la démission surprise de Marcelino fin septembre, Gennaro Gattuso a connu des débuts compliqués à l'OM. Mais l'exigent entraîneur italien a progressivement su redresser la barre. Bien qu'il soit globalement satisfait de ses joueurs, Gennaro Gattuso leur en demande encore plus, à commencer par Jordan Veretout.

Une chose est sûre, Gennaro Gattuso n'épargne pas ses joueurs. Réputé pour son exigence, l'ancien joueur et entraîneur de l'AC Milan, désormais aux commandes de l'OM depuis fin septembre après la démissions surprise de Marcelino, n'hésite pas à pousser ses joueurs jusqu'aux extrêmes, à l'image de Jordan Veretout. Devenu un élément clé de l'entre-jeu de l'OM sous Igor Tudor, l'ancien Nantais a encore pris de l'épaisseur cette saison sous les ordres de l'entraîneur italien.

Mercato - OM : Le dernier transfert va décevoir Gattuso https://t.co/o02HIaDLt4 pic.twitter.com/qVMIamiVbp — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«Je ne veux pas qu'il se contente de ce qu'il fait déjà»

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gennaro Gattuso a néanmoins demandé à Jordan Veretout de faire encore plus d'efforts. « C'est un joueur très expérimenté, il a énormément de qualités importantes, il court beaucoup. Mais j'attends beaucoup de lui, on parle très souvent tous les deux, je suis exigeant. Je ne veux pas qu'il se contente de ce qu'il fait déjà. Il a vraiment la capacité de jouer dans les deux phases, en attaque et en défense » , a déclaré le Transalpin dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Même si les joueurs ne sont pas à 100%, je veux vraiment qu'ils nous aident»