OM : Du changement est annoncé en interne

Arnaud De Kanel

Alors que les recrues affluent dans la cité phocéenne, l'OM poursuit sa révolution en interne. Après les départs de David Friio, Pedro Iriondo ou encore Javier Ribalta, l'organigramme a du être remodelé et cela a permis de faire d'autres ajustements. Le dernier en date concerne le pole médical avec la promotion d'Abdou Sbihi.

L'OM continue sa mue en interne. Suite à un début de saison agité qui a vu partir David Friio, Pedro Iriondo ou encore Javier Ribalta, il a fallu repenser la manière dont le club était structuré. Plusieurs changements sont à signaler et le dernier concerne la partie médicale.

Promotion pour le docteur Sbihi

Le docteur Abdou Sbihi change de rôle ! Directeur technique médical depuis 2019, ce dernier vient d'être nommé expert de la stratégie médicale à l'OM comme l'indique La Provence ce samedi matin. Le club phocéen a d'ailleurs communiqué à ce sujet

«Le docteur Sbihi va se consacrer pleinement à la stratégie médicale de l’OM»