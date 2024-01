Vente OM : L'Arabie Saoudite se fait refroidir !

Jean de Teyssière

Depuis le rachat de l'OM, en 2016, par l'homme d'affaires américain Franck McCourt, les rumeurs sur une vente du club marseillais à des investisseurs venant d'Arabie saoudite vont bon train. Pour le moment, il ne s'agit que de bruits de couloir mais les récents propos de Daniel Riolo sur l'environnement marseillais ne risquent pas de convaincre un potentiel investisseur...

« C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe . » Cette phrase prononcée par le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud lors d'une interview accordée au Média Carré a relancé les rumeurs sur une potentielle vente de l'OM.

«Si j’ai vraiment beaucoup d’argent, que je suis milliardaire, je vais sur l’OL»

Lors de l'émission diffusée sur RMC , l'After Foot , l'éditorialiste Daniel Riolo a joué au jeu du rachat : « Si j’ai vraiment beaucoup d’argent, que je suis milliardaire, je vais sur l’OL. Il y a le stade. Si les résultats s’enchainent, le public vient. Il y a quelque chose à créer, c’est une grande ville. Il y a un vrai bassin de population, il y a du monde autour. Mais il faut beaucoup d’argent pour créer un truc fort. Avec moins d’argent, j’en mets 3. Il y a les stades à refaire. Celui où il y a le plus de potentiel de stade à refaire c’est Nantes. Il y a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de foot dans cette région. Nantes c’est bien. Je le mets en 1. J’ai très longtemps dit Nice. Pour attirer les joueurs, la Côte d’Azur c’est super. Sinon c’est Strasbourg. Il y a un potentiel de fou. »

«Trop compliqué Marseille, je n’y vais pas»