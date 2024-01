La nouvelle recrue de l’OM veut jouer avec Mbappé

Arnaud De Kanel

Quentin Merlin est un joueur de l'OM depuis vendredi. Le latéral gauche, capable de jouer au milieu de terrain, a paraphé un contrat de 4 ans et demi et il compte bien franchir un cap en rejoignant le club phocéen. D'ailleurs, il aurait déjà un premier objectif en vue pour l'été prochain où il pourrait retrouver un certain Kylian Mbappé.

Suite au départ de Renan Lodi, l'OM était à la recherche d'un nouveau latéral gauche. Après s'être heurté au refus du Stade Rennais pour Adrien Truffert, les dirigeants phocéens ont continué leurs recherches dans l'ouest de la France pour enrôler Quentin Merlin. En quittant le FC Nantes, il espère taper dans l'œil de Thierry Henry pour cet été.

Merlin aux JO avec Mbappé ?

A 21 ans, Quentin Merlin a estimé que le moment était venu pour lui de quitter son club de toujours, le FC Nantes, pour franchir un cap. Il compte bénéficier de l'exposition que lui offre l'OM pour atteindre son prochain objectif. Selon La Provence , il souhaiterait participer aux Jeux Olympiques l'été prochain. Il pourrait donc retrouver un certain Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG.

Merlin est très attendu

Le jeune latéral gauche est un grand espoir du football français même s'il reste sur deux saisons plus délicates. A l'OM, il bénéficiera d'un temps de jeu conséquent durant la seconde partie de saison qui devrait encore plus le faire progresser et l'habituer à un contexte volcanique.