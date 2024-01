Vente OM : Douche froide pour Marseille avec l’Arabie Saoudite ?

Arnaud De Kanel

Jeudi, un prince saoudien a livré une interview qui ne cesse de faire réagir. Le dénommé Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a évoqué un possible rachat de l'OM par l'Arabie saoudite, mettant ainsi le feu à Marseille. Mais une question se pose depuis cette prise de parole : qui est-il et quel est l'importance de son rôle au sein du royaume. Un spécialiste de la géopolitique du sport a donné des explications qui refroidissent les ardeurs des supporters marseillais.

Comme souvent, il est de nouveau question d'un possible vente de l'OM. Et cette fois-ci, c'est un prince saoudien qui est venu mettre une pièce dans la machine en évoquant dans un entretien accordé au média Carré , un possible intérêt pour le rachat du club phocéen. Mais selon Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport, cette déclaration ne vaut pas grand chose.

«Il faut arrêter de donner la parole à n’importe quelle personne»

« Quand on regarde sa branche de la famille, il n'est pas au cœur du pouvoir et il ne s’exprime pas au nom du royaume saoudien ou de MBS. C'est un prince parmi d'autres. Aujourd’hui leur communication est carrée, ce n’est pas comme ça que cela se passe. Il faut arrêter de donner la parole à n’importe quelle personne parce qu’elle est saoudienne et qu’elle porte l’habit traditionnel. C’est excessif. Quand on demande à quelqu’un si c’est une bonne idée d’investir à Monaco ou Marseille, il ne va pas dire non. Mais là, avec l’Arabie saoudite, il ne faut pas oublier qu’il y a une politique d’Etat construite avec une planification, celle du plan Vision 2030. Ce n'est pas aussi amateur », a-t-il confié à RMC Sport . Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud n'aurait aucune responsabilité dans le monde du sport en Arabie saoudite.

«Ce n’est pas quelqu’un qui est susceptible d’avoir une quelconque responsabilité»