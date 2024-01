L’OM va rater son gros coup de l’hiver

Pierrick Levallet

Avec les nombreux joueurs qui sont partis disputer la CAN, l'OM s'est montré très actif sur le mercato. Le club phocéen n'aurait toutefois pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et penserait ainsi à s'attacher les services de Giovanni Reyna. Mais le dossier semble bloqué, et le Borussia Dortmund pourrait bien finir par le garder cet hiver.

Très actif sur le marché des transferts depuis le début du mercato hivernal, l’OM n’aurait pas l’intention d’en rester là. Le club phocéen voudrait mettre la main sur un nouvel élément créatif. Et dans cette optique, Pablo Longoria regarderait du côté de la Bundesliga. Le président marseillais aurait notamment des vues sur Giovanni Reyna.

L'OM a des vues sur Giovanni Reyna

Pas vraiment titulaire au Borussia Dortmund, le milieu offensif 21 ans pourrait venir se relancer sur la Canebière. Mais le dossier semble au point mort pour le moment. Et si les choses ne se débloquent pas rapidement, Giovanni Reyna pourrait finir par rester en Allemagne à l’issue de ce mercato hivernal.

Dortmund bien parti pour le garder cet hiver ?