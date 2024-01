Longoria doucement évincé de l’OM ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria n’est plus l’homme à tout faire de l’OM. Au vu du processus de recrutement de Quentin Merlin qui serait en grande partie à mettre au crédit du directeur général Stéphane Tessier pressenti par Daniel Riolo pour prendra la succession de Longoria à la présidence de l’OM, le dirigeant espagnol semblerait être doucement, mais sûrement mis sur le côté à Marseille. Explications.

Cette saison est plutôt éprouvante pour Pablo Longoria. Avec le départ surprise d’Igor Tudor en fin d’exercice précédent, le président de l’OM a dû trouver un remplaçant au technicien croate et avait placé sa confiance en un ami de longue date : Marcelino. Néanmoins, un clash qui éclata entre les supporters et les dirigeants de l’OM lors d’une réunion le 18 septembre dernier a poussé l’entraîneur espagnol à poser sa démission, obligeant une fois de plus Longoria à dénicher un coach pour l’Olympique de Marseille.

Quitté par ses collaborateurs, Longoria est resté à l’OM

Bien qu’il soit apparu fatigué, Pablo Longoria n’a pas quitté ses fonctions de président lorsque ses plus fidèles collaborateurs le quittaient tour à tour à l'automne 2023, en attestent les départs de Javier Ribalta ou encore de David Friio. Sur les ondes de RMC cette semaine, l’éditorialiste Daniel Riolo affirmait qu’en fin de saison, Pablo Longoria devrait laisser le tandem Mehdi Benatia (conseiller sportif) et Stéphane Tessier (directeur général) aux commandes du club.

Tessier boucle Merlin pendant que Benatia explorait d’autres pistes, et Longoria ?