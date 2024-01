Il trahit le FC Nantes pour aider l’OM sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jocelyn Gourvennec a confirmé le départ de Quentin Merlin. Le jeune latéral gauche va s’engager avec l’OM. Un club que connaît bien l’actuel entraîneur du FC Nantes pour y avoir évolué un peu plus d’un an. Il reconnaît ainsi avoir glissé quelques mots sur le club phocéen à son futur ex-joueur.

L'OM a enfin trouvé son latéral gauche. Après avoir activé de nombreuses pistes, le club phocéen est tombé d'accord avec le FC Nantes pour le transfert de Quentin Merlin qui avoisinera les 12M€. Ancien joueur de l'OM, Jocelyn Gourvennec a d'ailleurs évoqué ce dossier.

Gourvennec confirme pour Merlin

« Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80 % des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours », révèle l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant de confirmer qu’il a glissé quelques mots sur l’OM à son joueur.

«Je n’ai passé que 14 mois là-bas mais oui, nous en avons un peu parlé»