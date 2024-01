Mercato - OM : Accord annoncé, un transfert est imminent

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité de l'OM ces derniers jours, Quentin Merlin semble plus proche que jamais de rejoindre le club phocéen. En effet, un accord aurait été trouvé avec le FC Nantes pour le transfert du latéral gauche qui devrait avoisiner les 12M€, bonus compris. Un contrat de trois ans l'attend à Marseille.

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria confirmait les discussions pour le transfert de Quentin Merlin. « Il ne reste qu'une semaine avant la fin du mercato, et nous explorons différentes possibilités. Il est vrai que des discussions ont eu lieu entre les clubs concernant Merlin », assurait le président de l'OM. Et visiblement, ce transfert est bien sur le point d'aboutir.

Accord OM-Nantes pour Merlin

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert de Quentin Merlin. Le montant de la transaction devrait avoisiner les 12M€, et l'officialisation ne devrait plus tarder.

Arrivée dans la journée à Marseille pour Merlin