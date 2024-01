Mercato - OM : Marseille s'agace et passe au plan B ?

Thibault Morlain

Après avoir recruté Ulisses Garcia, l’OM cherche toujours un latéral gauche pour remplacer le départ de Renan Lodi, parti à Al-Hilal. Alors que plusieurs profils sont étudiés, le club phocéen donne visiblement sa priorité à Quentin Merlin. Problème, le Français est encore loin d’être parti du FC Nantes et la patience de l’OM ne durera pas indéfiniment.

Ce jeudi, à l’occasion de la présentation d’Ulisses Garcia, Pablo Longoria a évoqué le dossier Quentin Merlin, ciblé pour répondre au besoin d’un arrière gauche à l’OM. Le président olympien a alors confié concernant le joueur du FC Nantes : « Je n'aime pas parler des joueurs sous contrat avec des autres clubs. La réalité est qu'on travaille en parallèle sur trois joueurs. Il y a eu des conversations entre clubs sur Quentin Merlin, mais je ne rentrerai pas dans les détails ».

L’OM perd patience

Alors que l’OM aurait déjà trouvé un accord avec Quentin Merlin et le FC Nantes, le club de Waldemar Kita attendrait d’abord de trouver un nouvel arrière gauche pour libérer le joueur ciblé par Marseille. Mais voilà que pour le moment, les Canaris ne parviennent à arriver à leurs fins. De quoi agacer à l’OM. En effet, selon les informations de Ouest France et Footmercato , Pablo Longoria et Marseille commenceraient à perdre patience à tel point que les Phocéens pourraient décider de passer à autre chose et délaisser ce dossier Quentin Merlin.

Le FC Nantes passe au plan B