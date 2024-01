Vente OM : C’est confirmé pour l’Arabie Saoudite

Arnaud De Kanel

Dans une instabilité constante depuis plusieurs saisons, l'OM pourrait changer de propriétaire dans les mois à venir. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Frank McCourt se tient à l'écoute des propositions d'où qu'elles proviennent. Et lorsuq'on parle de vente de l'OM, difficile de ne pas évoquer l'Arabie saoudite. Et ce n'est pas la présence confirmée d'une délégation saoudienne dans la cité phocéenne qui fera dire le contraire.

L'OM rencontre des difficultés sur le plan sportif depuis le début de la saison et la rencontre face à l'AS Monaco ce dimanche soir pourrait faire basculer le club phocéen dans une deuxième partie de saison cauchemardesque. De plus en plus distant, Frank McCourt donne l'impression de ne plus prêter attention au club qu'il détient et les rumeurs autour d'une vente refont surface. Une nouvelle fois, il est question de l'Arabie saoudite à Marseille.

L'Arabie saoudite débarque à Marseille

D'après les informations divulguées sur le compte X de Cous OM , une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company se trouverait actuellement à Marseille et repartira de Marignane mercredi.

Ça se confirme pour l'Arabie saoudite