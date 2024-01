Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, l’annonce qui va mettre le feu à Marseille

Arnaud De Kanel

Après plusieurs départs importants au sein de l'OM depuis le début de saison, Pablo Longoria pourrait être le prochain à s'en aller. Une rumeur de départ qui en alimente forcément une autre, celle du rachat du club phocéen par l'Arabie saoudite. D'ailleurs, une délégation saoudienne serait actuellement à Marseille.

Il est peut-être en train de se passer quelque chose à l'OM en ce moment. Alors que le club est en très mauvaise posture et que l'effectif continue de s'affaiblir, plusieurs dirigeants ont quitté le navire et Pablo Longoria pourrait bien être le prochain. Le président de l'OM sent certainement le vent tourner alors que les rumeurs d'une vente refont surface. Une nouvelle fois, il est question de l'Arabie saoudite, qui aurait envoyé une délégation à Marseille.

L'Arabie saoudite à Marseille ?

Insider de la Vente OM depuis la première heure, Cous OM (pseudonyme sur X) a indiqué vendredi soir qu'une délégation saoudienne représentant la Kingdom Holding Company serait actuellement sur Marseille et qu'elle repartirait le 31 janvier. Une information qui fait forcément réagir.

Une «vraie info» pour Vézirian