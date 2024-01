Il débarque à l’OM, Gattuso lui confie une mission inédite

Arnaud De Kanel

Arrivé cet hiver en provenance de Besiktas, Jean Onana a en partie été recruté pour sa polyvalence. Le milieu de terrain possède en effet la capacité de pouvoir jouer en défense central pour dépanner. Et face à l'AS Monaco ce samedi soir, il pourrait rendre un beau service à Gennaro Gattuso.

C'est un OM décimé qui s'apprête à recevoir l'AS Monaco ce samedi soir au Vélodrome dans un stade pratiquement à guichets fermés. Privé d'une dizaine de joueurs, Gennaro Gattuso recherche des solutions pour réaliser un bon résultat dans un match aux allures de revanche pour lui puisqu'il s'était incliné en Principauté pour ses débuts sur le banc olympien. Il pourrait notamment confier une mission inédite à Jean Onana.

Mercato - OM : Le dernier transfert va décevoir Gattuso https://t.co/o02HIaDLt4 pic.twitter.com/qVMIamiVbp — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Onana en défense centrale ?

C'est en tout cas ce que laisse entendre RMC Sport . Afin de conserver son 3-5-2 et de ne pas bousculer l'équilibre de son équipe, Gennaro Gattuso pourrait faire reculer Jean Onana d'un cran et le placer en défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi et Bamo Meïté.

Kondogbia peut tout conditionner

Tout dépendra de Geoffrey Kondogbia. Si le milieu de terrain centrafricain n'est pas apte à débuter, il y a peu de chances de voir Jean Onana débuter en défense centrale. Sans lui, la première recrue hivernale de l'OM devrait jouer à son poste de prédilection. Réponse ce samedi soir...