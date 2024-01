Vente OM : McCourt prêt à racheter un club de Ligue 1 ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les jours de Frank McCourt à la tête de l'OM seraient comptés. Selon les informations de Thibaud Vézirian, on se dirige tout droit vers une vente du club marseillais et à un changement à la tête de l'organigramme. Après cette opération, l'Américain devrait prendre ses distances avec le football et n devrait pas chercher à mettre la main sur un autre club de Ligue 1.

A la tête de l'OM depuis 2016, Frank McCourt serait sur le départ si l'on en croit les informations lâchées par Thibaud Vézirian ce vendredi. Lors d'un live Twitch , le journaliste a confirmé que les discussions en cours avec l'Arabie Saoudite devraient mener à une vente du club phocéen.

McCourt serait sur le départ

« Je ne suis plus le seul à l’annoncer. Tout est lancé vers l’officialisation à Marseille. On peut te garantir que le consortium mené par l’Arabie Saoudite prendra le contrôle de l’OM et du stade » a lâché Thibaud Vézirian.

McCourt à l'ASM ? Il en rit