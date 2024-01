Mercato : Neymar ou Cristiano Ronaldo? Dilemme à 20M€ pour une icône de l'OL !

Thomas Bourseau

Fraîchement nommé capitaine du Betis Séville, Nabil Fekir pourrait ne pas vraiment profiter du brassard du club andalou. La cause ? Les intérêts d’Al-Nassr et d’Al-Hilal de le recruter avant la clôture du mercato hivernal programmée à mercredi soir prochain. Le joueur n’aurait pas encore fait son choix, mais discuterait avec les clubs de Cristiano Ronaldo et de Neymar.

Près de cinq ans après son arrivée en Andalousie, Nabil Fekir a hérité du statut de capitaine du Betis Séville après le départ d’Andrés Guardado en ce mois de janvier 2024. Ému de l’honneur qui lui a été fait et de l’amour que les supporters Beticos lui font preuve depuis sa venue de l’OL, le champion du monde 2018 pourrait cependant être envoyé en Arabie saoudite.

Les clubs de Cristiano Ronaldo et de Neymar se disputent Nabil Fekir

En effet, Nabil Fekir ferait tourner les têtes d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, clubs respectifs de Cristiano Ronaldo et de Neymar. Les deux pensionnaires de Saudi Pro League auraient d’ailleurs lancé les grandes manoeuvres afin de s’attacher les services du milieu offensif du Betis Séville et les discussions iraient bon train avec son entourage à en croire les informations communiquées par Foot Mercato ce dimanche.

Un transfert à 20M€ dans les tuyaux, salaire XXL promis à Fekir

Pour ce qui est de l’indemnité du transfert, le Betis Séville pourrait récolter une indemnité de transfert s’élevant à 20M€ lorsque Nabil Fekir multiplierait considérablement ses revenus actuels perçus en Espagne. Reste à savoir à présent, avec quelle star mondiale Nabil Fekir acceptera de jouer : Neymar ou bien Cristiano Ronaldo ? Le suspense reste entier et il se pourrait que dans les prochaines heures, le feuilleton Fekir entre dans sa phase finale avant un dénouement qui s'annonce brillant quel qu'il soit.