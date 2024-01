Un joueur agace, l’OM prépare son transfert

Hugo Chirossel

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich lors de ce mercato hivernal, l’OM a rapidement fermé la porte à un départ de Jonathan Clauss. Marseille ne voulait pas se séparer de l’international français cet hiver, mais aurait désormais changé d’avis. Les dirigeants marseillais lui reprocheraient son investissement, notamment après sa sortie sur blessure face à l’AS Monaco.

Présent en conférence de presse ce lundi, à l’occasion de la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la fin du mercato de l’OM. Vitinha, Pape Gueye, Luis Henrique, le président marseillais a parlé de plusieurs dossiers et a également fait passer certains messages.

«Améliorer la mentalité et l'engagement que l’on a besoin pour bien finir la saison»

« Dans les prochaines heures, s'il y a du mouvement, ce sera toujours avec l’intention, et ça c’est un message fort que je cherche à donner à tout le monde, d’améliorer la mentalité et l'engagement que l’on a besoin pour bien finir la saison. Le problème parfois n'est pas footballistique. C’est un problème de chercher à donner quelque chose en plus. Celui qui peut donner ça, il est le bienvenu. Celui qui n’est pas en disposition de donner ce sacrifice en plus, on peut discuter », a déclaré Pablo Longoria. Et si son message était notamment à destination de Jonathan Clauss ?

L’OM agacé par Clauss ?