Vente OM : Une date est annoncée avec l’Arabie saoudite, il hallucine

Et si Frank McCourt vendait l'OM à l'Arabie saoudite ? Ces derniers jours, la rumeur prend de l'ampleur dans la cité phocéenne, notamment après un mercato hivernal où les dirigeants ont cherché à faire le grand ménage. Alexandre Katrangi, un homme d'affaires proche des Saoudiens, a d'ailleurs indiqué qu'un rendez-vous était prévu dans les prochains jours mais Thibaud Vézirian n'y croit pas.

L'OM va peut être entrer dans une nouvelle ère dans les prochains mois. L'Arabie saoudite serait intéressée pour racheter le club phocéen et la présence d'une délégation saoudienne à Marseille la semaine dernière a amplifié cette hypothèse. L'homme d'affaires Alexandre Katrangi a même précisé qu'un rendez vous se tiendrait le 6 et 7 février. Thibaud Vézirian ne comprend pas sa manière de faire.

OM : Il refuse son transfert et prépare un retour en force https://t.co/I9XRM9hpJu pic.twitter.com/komskm20z5 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

«Il laisse miroiter pas mal de choses»

« Concernant Alexandre Katrangi qui est un homme d’affaires assez proche de l’Arabie Saoudite, est-ce qu’il troll les supporters de l’OM ? Est-ce qu’il se moque d’eux depuis des mois ? Oui et non. Il laisse miroiter pas mal de choses, sans plus de détails, pour autant il est plutôt dans le vrai puisque l’Arabie Saoudite fonce à la tête d’un consortium pour acheter officiellement l’OM, mais là il indique clairement un rendez-vous, mardi et mercredi, 6 et 7 février », a déclaré le journaliste pour Team Football , avant d'ajouter.

«Il faut rester calme et prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça»