Surprise, il envoie l'OM en Super League !

Jean de Teyssière

En sommeil depuis plusieurs années, la Super League s'est réveillée en fin d'année 2023, avec notamment la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne d'estimer que l'UEFA et la FIFA n'avaient pas le monopole sur la création de compétitions sportives. Il ne reste plus qu'à voir si cette compétition verra le jour et avec qui. L'OM pourrait en faire partie et devrait même se battre pour.

Vendredi, les déclarations de Joan Laporta, le président du FC Barcelone, partisan de la Super League a tenu des propos qui ont beaucoup fait réagir dans le monde du foot : « Outre le Barça et Madrid, il y a aussi des équipes françaises comme l'Olympique de Marseille qui aimeraient bien venir. »

«Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement»

Ces propos ont évidemment fait réagir, y compris l'OM qui a annoncé que les propos de Pablo Longoria, prononcé en décembre dernier, n'avaient pas évolué : « Je considère qu’avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d’organisateurs différents, c’est la catastrophe du football. Si c’est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n’est pas le moment de la division. (…) Il n’y a pas une seule conservation sérieuse sur ce thème (la Super League). C’est pour ça qu’on a présenté notre candidature à l’ECA, pour essayer de proposer des changements. Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement. »

«Mais si j'étais à la place de Longoria, je jouerais peut-être un peu le coup»