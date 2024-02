Le PSG s’inspire de l’OM pour l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain et l’OM semblent, à une année d’intervalle, avoir songé au même entraîneur pour prendre les rênes de leur équipe respective. C’est du moins ce que Pablo Longoria a confirmé cette semaine au cours d’un entretien avec So Foot. Xabi Alonso a fait chaviré le PSG et l’OM.

Du côté du PSG, Luis Enrique a hérité du poste d’entraîneur au début du mercato estival de 2023. Mais avant que le technicien espagnol soit choisi par le Paris Saint-Germain, la direction du club de la capitale avait activé d’autres pistes pour remplacer Christophe Galtier. Julian Nagelsmann, José Mourinho ou encore Xabi Alonso étaient tous devenus des options viables aux yeux des hauts décideurs du club de la capitale.

Un an avant le PSG, Pablo Longoria a tenté un coup avec Xabi Alonso

Une année plus tôt, Pablo Longoria aurait également pensé à Xabi Alonso. Avant de prendre les rênes du Bayer Leverkusen et après avoir fait ses classes d’entraîneur au sein de la réserve de la Real Sociedad, Alonso a refusé d’entraîner l’OM après le départ de Jorge Sampaoli à l’été 2022. Et pourtant, le président Longoria l’avait démarché comme ce dernier l’a avoué à So Foot en interview en ce début de mois de février.

«Alonso ? Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance…»