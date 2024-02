OM : C’est terminé pour Longoria ?

Arnaud De Kanel

Après s'être mis en retrait suite aux incidents survenus en début de saison, Pablo Longoria est encore le président de l'OM. Mais jusqu'à quand ? Ce mercato hivernal pourrait bien être le dernier du dirigeants espagnol à la tête du club phocéen car son départ en fin de saison semble se préciser.

L'OM entre dans une nouvelle période de crise. Comme souvent à Marseille, le départ de la direction est demandé et cette demande pourrait être entendue à l'issue de la saison. A bout de force, Pablo Longoria se dirige vers la sortie si l'on en croit les sources au club. Son absence lors de la réunion de crise qui s'est tenue mardi soir peut également être perçue comme un indice.



A l'OM, on s'attend au départ de Longoria

Invités à dresser le portrait de Stéphane Tessier pour L'Equipe , certains employés de l'OM s'attendent à ce qu'il remplace Pablo Longoria en fin de saison. « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison », pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien. Daniel Riolo est encore plus affirmatif.

«Que Tessier va devenir le président à la fin de la saison et que Longoria va partir»