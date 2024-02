Fiasco à l’OM, McCourt prend cher

Hugo Chirossel

Battu par l’OL dimanche soir au terme d’une nouvelle prestation décevante, l’OM commence à voir son objectif de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions s’éloigner dangereusement. Si Pablo Longoria cristallise la majorité des critiques en raison des nombreux changements opérés lors des derniers mercatos, pour Rolland Courbis, le premier responsable est Frank McCourt.

Après la défaite dimanche face à l’OL (1-0) et face à la situation actuelle, l’OM a organisé une réunion de crise lundi à la Commanderie. Une initiative de Gennaro Gattuso et de Pablo Longoria, afin de créer un électrochoc chez les joueurs marseillais et tenter de redresser la barre. Le président de l’OM a vu son image s’effriter ces derniers mois, lui qui était presque adulé à Marseille. La faute à des changements incessants, que ce soit d’entraîneurs ou de joueurs. Pour beaucoup, Longoria est responsable de la situation actuelle, un avis que ne partage pas Rolland Courbis.

Mercato : Deal à 25M€, l’OM a eu très chaud ! https://t.co/ojioUs57wU pic.twitter.com/BGrjvx3OAF — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

« Le responsable numéro un pour moi il s’appelle McCourt »

« Le responsable numéro un, pas le seul, pour moi il s’appelle McCourt et on en parle jamais », a déclaré Rolland Courbis, dans le podcast After Marseille de RMC . « Les réunions ? Elles sont aussi indispensables que ridicules par moment. La saison ne commence pas il y a huit jours, elle ne commence pas avec les réunions d’aujourd’hui. Elle commence à l’intersaison et l’intersaison est totalement différente en ayant terminé troisième, où t’es obligé de te taper le tour préliminaire, plus les barrages, pour savoir si t’es en Ligue des champions. Tu ne sais pas l’argent que tu vas avoir . »

« C’est si il ne faisait pas d’erreurs que ce serait un extraterrestre »