Il dénonce un dossier «dégueulasse» à l’OM

Axel Cornic

Le mercato hivernal a été agité pour l’Olympique de Marseille, notamment lors des derniers jours avec un Jonathan Clauss poussé vers la sortie par la direction. Lors d’une récente conférence de presse Pablo Longoria a expliqué les raisons derrière cette décision assez surprenante, ce qui ne semble pas avoir convaincu Éric Di Meco.

Considéré comme l’un des cadres de l’OM depuis son arrivée en 2022, Jonathan Clauss semble s’être mis sa direction à dos. Lors du mois de janvier il a même été poussé vers la sortie, avec Pablo Longoria qui a notamment mis en avant un manque d’implication ou encore des supposés mensonges impliquant le FC Barcelone.

« C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin »

Invité à réagir suite à cette affaire, Éric Di Meco n’a pas été tendre envers le président Pablo Longoria. « C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin » a déclaré l’ancienne gloire de l’OM, au micro de RMC Sport . « C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied ».

« Tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps »