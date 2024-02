Zidane floué : «C'est une honte»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Acheté 115M€ par le Real Madrid de Zinédine Zidane, Eden Hazard n'a jamais réussi à sortir son meilleur football en Espagne. La faute à des blessures à répétition, qui pourraient résulter d'une hygiène de vie catastrophique. Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry n'a pas hésité à s'en prendre à l'international belge, auteur d'une interview qui a fait beaucoup parler.

Retraité des terrains depuis la fin de la saison dernière, Eden Hazard s'est longuement confié à France Football . L'occasion de revenir sur son passage au Real Madrid. Zinédine Zidane, alors coach du club espagnol, avait validé cette piste malgré le prix du transfert (115M€). Petit couac au moment de sa signature, Hazard est arrivée avec 5kg en trop. « Je me dis : ‘Maintenant, je suis au Real, c’est peut-être les dernières vacances où je vais pouvoir…’ Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés » a lâché Hazard, qui est revenu sur son hygiène de vie plus que discutable pour un joueur professionnel.

Hazard balance cash sur son hygiène de vie

« Je ne vais pas dire que j’abusais. Je ne faisais pas attention. Mais je n’allais pas au McDo tous les jours. Tu ne tiens pas seize ans pro. Je n’y accordais pas d’importance. Je suis un bon vivant, j’aime manger, avec des amis, on boit un verre. Ça m’est arrivé la veille de match, de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac. Oh moi, Boxing Day, c’est Noël, raclettes, vin » a-t-il déclaré à France Football . Des propos, qui ont mis hors de lui Christophe Dugarry.

Dugarry s'en prend au Belge