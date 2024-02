Sa réponse lui coûte sa signature à l’OM !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez a enflammé l’Orange Vélodrome la saison passée. El Niño Maravilla a émerveillé son monde à Marseille. Et pourtant, le Chilien n’a pas signé une prolongation de contrat. La faute à sa réponse tardive concernant l’offre phocéenne qui a incité le président Pablo Longoria a privilégié un recrutement à l’image de Marcelino avec Pierre-Emerick Aubameyang notamment.

L’OM a remplacé un ancien du FC Barcelone par un autre ex-attaquant du Barça . En effet, bien qu’Alexis Sanchez ait fait l’unanimité dans la cité phocéenne lors de l’exercice précédent, la star chilienne n’a pas passé l’été à Marseille. La cause ? Sa situation contractuelle qui n’a pas été réglée dans les temps du point de vue de l’OM. Le président Pablo Longoria a vidé son sac.

«Avant le changement d’entraîneur, on a proposé un nouveau contrat à Alexis Sanchez»

Alexis Sanchez disposait d’une grinta hors du commun qui permettait de tirer l’équipe vers le haut à l’OM. Néanmoins, le Chilien n’a pas signé de prolongation de contrat et s’en est allé à l’Inter en tant qu’agent libre à la dernière intersaison. Pour So Foot, Pablo Longoria s’est livré sur le sujet et le départ d’Igor Tudor semble avoir pesé dans la balance. « Avant le changement d’entraîneur, on a proposé un nouveau contrat à Alexis Sanchez ». La proposition en question est restée un bon moment sans réponse.

Alexis Sanchez a traîné, l’OM a misé sur la vision de Marcelino