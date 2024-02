La star de l’OM conseille Barcelone pour sa révolution

Hugo Chirossel

Avant de rejoindre Chelsea, puis de prendre la direction de l’OM l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait passé un peu plus de six mois au FC Barcelone, entre janvier et septembre 2022. Alors que Xavi a annoncé son départ à la fin de la saison, le Gabonais estime que Jürgen Klopp conviendrait parfaitement au Barça.

« Je n'ai aucun reproche au Barça, c'est la vie. J'ai passé peu de temps ici mais le plus important ce sont les bons souvenirs que je me laisse . » Dans un entretien accordé au journaliste Gerard Moreno, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son bref passage au FC Barcelone, entre janvier et septembre 2022. Désormais à l’OM, l’attaquant âgé de 34 ans garde un bon souvenir de ses quelques mois au Barça, même s’il aurait bien aimé y rester plus longtemps.

Aubameyang veut voir Klopp au Barça

Pierre-Emerick Aubameyang s’est également exprimé sur le futur entraîneur du FC Barcelone, Xavi ayant déjà annoncé son départ à l’issue de la saison en cours. Il estime que Jürgen Klopp, qu’il a connu au Borussia Dortmund et qui a lui aussi décidé de quitter Liverpool, ferait un parfait remplaçant : « Klopp est un gagnant. Sa façon d'être convient au Barça. Klopp vous donne tout, de l'énergie, il a gagné de grands titres, c'est un bon entraîneur. S'il y a une possibilité pour le Barça, c'est une bonne option, j'ai été très heureux avec lui à Dortmund. Ce serait incroyable s'il pouvait venir . »

« Je pense à Xavi, c'est une grande personne et nous devons lui faire confiance »