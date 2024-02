Plus gros salaire, plus petit, masse salariale… Tout ce que vous devez savoir sur les salaires de l’OM

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, l’OM a recruté de bons joueurs expérimentés et renommés comme Aubameyang ou encore Kondogbia. Cependant, les salaires de ces derniers peuvent coûter cher au club phocéen. Quels sont les plus gros salaires et les plus petits ? Quel est la masse salariale du club et le salaire moyen ? Nous allons répondre à ces questions financières sur l'OM.

Les plus gros salaires dépassant les 5M€ par an

Comme évoqué précédemment, l'OM a donc a recruté Pierre-Emerick Aubameyang en juillet dernier. Le Gabonais domine le classement des salaires avec 8,4M€ par an ce qui équivaut à 700k euros par mois. Geoffrey Kondogbia, l’ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, touche quant à lui 7,08M€ par an. Jordan Veretout et Joaquin Correa complètement le classement en touchant respectivement 6,60M€ et 5,45M€ par an.

Les plus petits salaires en dessous de 2M€ par an

La plupart des joueurs de l'OM gagnent plus de 2M€ par an. Cependant, quelques joueurs clés de l’effectif sont en dessous de ce seuil. On y trouve notamment Iliman Ndiaye qui perçoit 2M€. Le Panaméen Murillo touche 1M€ par an et Leonardo Balerdi, quant à lui, 990 000€ annuels ce qui est peu vu son temps de jeu récurrent. Certains jeunes joueurs comme Henrique et Soglo touchent moins d’1M€, mais ils sont encore jeunes et n’ont pas beaucoup de temps de jeu pour le moment.

La masse salariale de l’OM

Il est à ce jour très difficile de calculer la masse salariale de l’OM entre les départs du mercato et les nouvelles signatures, comme celles de Jean Onana et Quentin Merlin. En additionnant toutes les rémunérations initiales de cette saison, la masse salariale du club s’élève à environ 66M€ par an ce qui fait environ 5,5M€ par mois sans compter les nouvelles recrues arrivées cet hiver.



Classement des salaires des joueurs de l’OM :



P. Aubameyang : 8,40M€ par an

G. Kondogbia : 7,08M€ par an

J. Veretout : 6,6M€ par an

J. Correa : 5,45M€ par an

I. Sarr : 4,25M€ par an

A. Ounahi : 4,15M€ par an

V. Rongier : 3,96M€ par an

Pau Lopez : 3,85M€ par an

C. Mbemba : 3,84M€ par an

J. Clauss : 3,3M€ par an

A. Harit : 3,1M€ par an

Ruben Blanco : 2,5M€ par an

S. Gigot : 2,27M€ par an

I. Ndiaye : 2M€ par an

P. Gueye : 1,5M€ par an

A. Murillo : 1M€ par an

L. Balerdi : 990 000€ par an

Luis Enrique : 890 000€ par an

B. Meité : 300 000€ par an

E. Soglo : 300 000€ par an

B. Nadir : 130 000€ par an

S. Ngapandouetnbu : 120 000€ par an



ARTHUR DEBACHY