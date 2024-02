Mercato : Une star veut signer à l’OM, ça tourne mal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a encore connu de gros changements, avec notamment le départ d’Alexis Sanchez, qui sortait d’une première saison réussie dans la cité phocéenne. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour une prolongation, et ce alors que l’attaquant chilien qui a depuis fait son retour à l’Inter souhaitait rester.

Entre Alexis Sanchez et l’OM, tout semblait aller pour le mieux. Accueilli comme une rockstar à l’aéroport de Marignane avant sa signature, l’attaquant chilien avait par la suite confirmé son statut, totalisant 18 buts et 3 passes décisives en 44 apparitions, et ce malgré les doutes sur son état physique à son arrivée. Si le mariage avait tout pour durer, Alexis Sanchez n’a finalement pas prolongé son contrat d’une année, et ce malgré son envie de rester.

Tensions à l’OM, l’Arabie Saoudite est impliquée https://t.co/lxfjE7EPs3 pic.twitter.com/9kaetSEchx — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Parti, Alexis Sanchez souhaitait continuer à l’OM

Comme l’a expliqué La Minute OM sur son compte X, Alexis Sanchez désirait initialement poursuivre sa carrière du côté de Marseille, mais faute d’accord entre les deux parties, c’est l’Inter qui a récupéré son ancien joueur, qui peine aujourd’hui à s’imposer (2 buts en 17 matches).

« La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang »