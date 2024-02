Mbappé, Haaland... La bombe du mercato annoncée en Espagne

Thibault Morlain

Kylian Mbappé étant dans sa dernière année de contrat au PSG, il se rapprocherait de plus en plus d'un départ libre. Mais pour aller où ? Rien n'est encore officiel, mais il a été annoncé que Mbappé avait choisi le Real Madrid pour son prochain club. Toutefois, en Espagne, on a lâché une autre version en ce qui concerne la destination de la star du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé fait l'objet de toutes les rumeurs. Plus proche que jamais de quitter le PSG à l'issue de la saison, quand son contrat aura expiré, le champion du monde 2018 est annoncé au Real Madrid. La Casa Blanca apparait comme la destination numéro 1 pour Mbappé. Mais voilà qu'une surprise ne serait pas à écarter...

Haaland au Real Madrid...

Alors qu'on attend donc l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est un autre 9 qui pourrait rejoindre les Merengue cet été. En effet, sur le plateau d' El Chiringuito , Pipi Estrada a expliqué, après avoir discuté avec un agent, qu'Erling Braut Haaland pourrait quitter Manchester City et prendre la direction du Real Madrid.

... et Mbappé à Manchester City ?

Ce possible départ d'Erling Braut Haaland libérerait alors une place à Manchester City. Un vide comblé par Kylian Mbappé ? Comme l'a ajouté Pipi Estrada, l'actuel joueur du PSG pourrait donc poursuivre sa carrière au sein de l'effectif de Pep Guardiola. Jusqu'à présent, Liverpool et Manchester United étaient annoncés comme des options en Premier League pour Mbappé.