PSG - Real Madrid : Un accord à 20M€ trouvé pour Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin prochain au PSG, Kylian Mbappé se rapprocherait du Real Madrid selon certains médias. Le champion du monde aurait même pris la décision de rejoindre la Casa Blanca. Mais il faudrait que les Merengue acceptent qu’il participe aux Jeux Olympiques. Ce qui pourrait leur faire économiser 20M€.

Le Real Madrid lorgne Kylian Mbappé depuis des années à présent. Par le passé, le club merengue a été trompé à plusieurs reprises, soit par le clan Mbappé ou par le Paris Saint-Germain. Mais il semblerait qu’en cette année 2024, ce soit la bonne pour le Real Madrid dans sa quête de la signature du capitaine de l’équipe de France.

Mbappé aurait choisi le Real Madrid

Contractuellement lié au PSG jusqu’au terme de la saison, Kylian Mbappé n’a pour le moment pas apposé sa signature sur un éventuel futur contrat avec le champion de France. Pire, d’après Le Parisien, Mbappé aurait décidé de s’en aller à l’issue de son engagement contractuel avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Mais encore faudrait-il que les différentes parties trouvent un accord sur le salaire et la prime à la signature de Mbappé, mais pas seulement. Le critère des Jeux Olympiques entrent dans l’équation.

«Les JO ?C'est une condition sine qua non pour Mbappé»

Par le biais de sa rubrique publiée sur CaughtOffside , le journaliste Ben Jacobs s’est montré clair. S’il n’y a pas d’aval du Real Madrid pour les Jeux Olympiques, Mbappé ne signera pas. « Le Real doit autoriser Mbappé à jouer les Jeux olympiques de Paris cet été. C'est une condition sine qua non pour Mbappé, qui représentera également la France à l'Euro 2024. Cela signifie qu'il sera absent entre juin et août si l'on tient compte des camps d'entraînement, des matchs et du repos ».

