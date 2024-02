PSG : Après le clash avec Mbappé, il prend position pour son avenir

Thibault Morlain

En début de saison, ça avait chauffé entre Brest et le PSG, et Eric Eroy, entraîneur du club breton, n'avait pas hésité à s'en prendre à Kylian Mbappé, le pointant du doigt pour son attitude. Alors que les deux hommes vont se retrouver ce mercredi soir en Coupe de France, Eric Roy a évoqué un autre dossier chaud sur Mbappé : son avenir.

Kylian Mbappé connait-il actuellement ses derniers instants en tant que joueur du PSG ? En fin de contrat, l'attaquant du PSG aurait choisi le Real Madrid. Mais rien n'est encore bouclé et en Ligue 1, on croise les doigts pour espérer que Mbappé continue l'aventure en France. Ça vaut notamment pour Eric Roy, qui s'était pris récemment le bec avec la star du PSG.

« On a envie que les meilleurs restent »

En conférence de presse, Eric Roy a pris position à propos de l'avenir de Kylian Mbappé. Et du côté de Brest, on voudrait le voir rester au PSG : « En tant qu’acteur du championnat français, on a envie que les meilleurs restent. Et il est peut-être le meilleur ».

« Je préfère jouer contre le PSG avec Mbappé que sans »