Mercato - 100M€ : L’OM a tenté un phénomène !

Thomas Bourseau

A l’OM, Pablo Longoria ne s’est pas montré timide sur le marché des transferts depuis son intronisation en tant que président à l’hiver 2021. La même année, il a été question d’un intérêt du club marseillais pour Darwin Núñez. Mais c’était déjà trop tard et hors du marché de l’Olympique de Marseille.

Par le passé, de grands noms ont été liés à l’OM. En 2022, ce fut notamment le cas de Memphis Depay ou encore de Paulo Dybala. Le Néerlandais n’était plus jugé comme étant indispensable au FC Barcelone, club qu’il a finalement quitté six mois plus tard pour l’Atletico de Madrid et l’Argentin était agent libre suite à l’expiration de son contrat à la Juventus. Mais comme pour Memphis Depay, l’OM s’est raté avec Dybala qui avait choisi de privilégier la Roma.

Darwin Núñez, trop cher pour l’OM

Outre ces deux stars, Pablo Longoria a semble-t-il tenté un coup avec Darwin Núñez dans le cadre du mercato d’été de 2021 alors que l’international uruguayen évoluait au Benfica Lisbonne. Néanmoins, Núñez était déjà hors marché pour l’OM selon les propos énoncés par son président dans So Foot.

Aubameyang : La grosse erreur de l'OM https://t.co/tz0YhFEuoD pic.twitter.com/4jBpSvYBaP — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

«Pour l’OM, il était déjà au-dessus de ce qu’on pouvait faire économiquement»