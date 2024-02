Riolo se plante, départ avorté à l’OM ?

Thomas Bourseau

Président de l’OM depuis le mois de février de 2021, Pablo Longoria vit une saison plus que compliquée. Au point où son départ est annoncé par Daniel Riolo pour la fin de l’exercice actuel. Cependant, le dirigeant espagnol ne prévoirait pas de rendre son tablier selon la presse ibérique.

Pablo Longoria est mentalement fatigué à l’OM. C’est en effet ce qui ressortirait de ses proches d’après L’Equipe notamment. Et alors que Javier Ribalta, son ex-directeur du football, et David Friio sont tous deux partis à la fin de l’année 2023, le président de l’Olympique de Marseille devrait les suivre à la fin de la saison.

«Pablo Longoria va s’en aller et Stéphane Tessier va prendre la présidence du club»

Sur les ondes de RMC pour l ’After Foot, Daniel Riolo tenait le discours suivant fin janvier sur l’avenir de Pablo Longoria à l’OM. « Je pense que l’OM est dans une transition où Mehdi Benatia va prendre le rôle de directeur sportif où Pablo Longoria va s’en aller et où Stéphane Tessier va prendre la présidence du club. (…) Les plus proches de Longoria étant partis, la logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille et laisse le duo Tessier - Benatia travailler ».

Longoria ne compte pas abandonner, même en fin de saison