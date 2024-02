Mercato : Mbappé est interpellé dans le vestiaire du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations et son avenir ne cesse d'être commenté. Cependant, au sein du vestiaire du PSG, ce sujet est visiblement beaucoup moins évoqué puisque, comme l'annonce Lucas Hernandez, les joueurs parisiens n'en parlent pas entre eux. Bien qu'il espère que son coéquipier restera à Paris.

Depuis quelques semaines, le feuilleton Mbappé est au cœur de l'actualité. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et sa réponse concernant son avenir est très attendue. Cependant, au sein du vestiaire parisien, le sujet ne semble pas prioritaire comme le raconte Lucas Hernandez.

Mbappé : Le PSG prend une grande décision https://t.co/YBbFp7CkKG pic.twitter.com/x6Xt7yrZft — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Je vous dis la vérité, on n'en parle pas»

« On le sait, il y a beaucoup d'attentes sur ça autour de lui. Du coup nous, on essaie d'éviter de parler de ce sujet-là. Franchement, je vous dis la vérité, on n'en parle pas », lance le défenseur du PSG au micro de RTL avant de poursuivre.

«En espérant quand même qu'il restera avec nous au PSG»