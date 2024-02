PSG : Un dirigeant balance le nom du prochain entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG ces dernières années au moment de changer d’entraîneur, Thiago Motta officie actuellement du côté de Bologne où il impressionne. Et le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, a fait une grande révélation sur les intentions de Motta qui semble rêver d’un poste au PSG.

Ancien joueur emblématique de l’ère QSI au PSG, Thiago Motta avait porté le maillot du club de la capitale entre janvier 2012 et juillet 2018. Retraité des terrains depuis cette date, l’ex-milieu de terrain italien a entamé sa reconversion d’entraîneur et cartonne actuellement du côté de Bologne, où il occupe la 6e place de Serie A. Et Motta pourrait bientôt retrouver le PSG…

Al-Khelaïfi rêve de Motta au PSG

Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, aurait déjà tenté de lui confier le poste d’entraîneur à plusieurs reprises ces dernières années, mais le profil de Motta ne faisait pas forcément l’unanimité. Pourtant, de son côté, l’ancien joueur de l’Inter Milan semble plus que jamais partant.

De Laurentiis vend la mèche pour Motta ?