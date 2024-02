Zidane - OM : Longoria a été recalé plein de fois !

Thomas Bourseau

Depuis fin février 2021, Pablo Longoria est le président de l’Olympique de Marseille. De par le départ surprise de Jorge Sampaoli à l’été 2022, le patron du club phocéen a dû se lancer en quête de quelques noms attrayants sur le marché des entraîneurs. Et comme Zinedine Zidane l’année dernière, Longoria s’est pris un mur à plusieurs reprises pour le rôle d’entraîneur de l’OM actuellement occupé par Gennaro Gattuso.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane est l’enfant du pays. Et pourtant, le champion du monde 98, l’une des légendes du football français, n’a jamais joué à l’OM. Président du club phocéen depuis février 2021, Pablo Longoria a pourtant tenté de rectifier cela en septembre dernier. Après la démission de Marcelino, le patron de l’OM a notamment pensé à Zinedine Zidane, en vain. Mundo Deportivo annonçait alors que l’OM aurait joint par téléphone Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, dans l’optique de le convaincre de s’asseoir sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille en tant qu’entraîneur. Des approches refusées par Zidane selon MD , lui qui ne serait pas convaincu du projet sportif actuel de l’OM. Si jamais le projet en question venait à changer à l’avenir avec de nouveaux propriétaires, la donne pourrait elle aussi être amenée à évoluer dans l’esprit de Zinedine Zidane. Mais pour septembre 2023, c’était impossible.

Comme Zidane, l’enfant du pays qu’est Galtier a refusé l’OM en septembre

Dans la foulée d’une réunion houleuse entre les associations de supporters et certains membres du comité de direction de l’OM survenue le 18 septembre 2023, Marcelino claqua la porte après avoir déposé sa démission. Au final, Gennaro Gattuso a hérité du poste d’entraîneur. Mais, au même titre que Zinedine Zidane, Christophe Galtier, également né à Marseille, a repoussé les avances de Pablo Longoria. L’ex-entraîneur du PSG a estimé que ce n’était pas le bon moment pour prendre les rênes de l’OM comme le10sport.com vous le révélait le 29 septembre dernier. Sa priorité était de rebondir à l’étranger, ce qu’il a fait au Qatar à Al-Duhail SC.

Avant Marcelino, Longoria a pris un stop par Gallardo et Fonseca !

Au terme de la saison dernière, Igor Tudor a pris la décision de plier bagage après une année mouvementée et éreintante à la tête de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Marcelino lui a succédé en lieu et place sur le banc de l’OM. Mais avant le technicien espagnol, Pablo Longoria a tenté de faire venir Marcelo Gallardo. Le président du club phocéen avait approché le technicien argentin, mais cela n’a rien donné. Malgré une forte réflexion de sa part, Gallardo a finalement décliné la proposition de l’Olympique de Marseille n’estimant pas être à 100 % pour relever le défi marseillais comme TyC Sports le confiait.





En parallèle, Paulo Fonseca était une piste prise en considération par la direction de l’OM et le président. Pablo Longoria appréciait le travail effectué par le Portugais au LOSC et a caressé l’idée de faire de lui l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, en conférence de presse après coup, Fonseca a confirmé les rumeurs avec l’OM. « Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (ndlr, l’OM et Al-Hilal). J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C’est vrai qu’il y a eu une offre d’un club très intéressant avec d’autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise. C’est impossible. J’ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve ».

