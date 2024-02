Un départ colossal prend forme avant la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, de nombreux dirigeants ont quitté l'OM. Selon des sources proches du club, Pablo Longoria pourrait être le prochain. En privé, l'Espagnol ne cacherait pas un certain ras-le-bol et pourrait bien quitter la formation marseillaise avant la fin de la saison. Ce départ pourrait précéder une vente de l'OM à en croire certains journalistes.

Après David Friio, Matthieu Louis-Jean, Javier Ribalta et Pedro Iriondo, un nouveau dirigeant de l'OM pourrait faire ses valises, et pas des moindres. Selon les informations de L'Equipe , Pablo Longoria pourrait être le prochain à quitter la cité phocéenne. Chahuté par les supporters en septembre dernier, le président de l'OM avait déjà songé à claquer la porte avant de laisser convaincre par Frank McCourt de poursuivre l'aventure.

Vente OM : McCourt fixe un prix de folie ? https://t.co/JaUGTAPlwY pic.twitter.com/kxEztqSOF0 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

C'est terminé pour Longoria ?

Mais après un mercato hivernal qui ne fait pas l'unanimité, Longoria ne parvient pas à remonter la pente. Déterminé, l'Espagnol voit, néanmoins, son image se dégrader. « Il est conscient des difficultés actuelles mais plus que jamais déterminé à tout mettre en œuvre pour que le club atteigne ses objectifs de fin de saison mais aussi sur le long terme » confie t-on au sein de la formation. Thibaud Vézirian avait déjà évoqué l'avenir de Longoria. Selon lui, ce départ pourrait bien être le dernier avant une officialisation de la vente de l'OM.

« Tout porte à croire que la suite sera une officialisation de cession de l’OM »