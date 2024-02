Mercato : Surprise, l’OM peut boucler un dernier transfert

Axel Cornic

Le mercato hivernal a fermé ses portes en France, mais continue dans d’autres pays dans le monde et notamment en Turquie, ce qui pourrait arranger pas mal de clubs européens. C’est le cas de l’Olympique de Marseille, qui cherche une solution pour se débarrasser de Pape Gueye, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

Pablo Longoria est sous pression à l’OM et même le mercato, qui est normalement sa spécialité, ne semble plus vraiment lui sourire. Et la situation ne devrait pas s’arranger, avec notamment l’épineux dossier Pape Gueye qui pourrait coûter cher au club phocéen.

« La non-réponse, c’est ne pas respecter le club »

Car le milieu de terrain est en fin de contrat et comme Longoria l’a clairement fait savoir en conférence de presse, il doit quitter l’OM cet hiver. « On lui a proposé plusieurs prolongations et moi, comme président, je dois défendre l’intérêt du club. La non-réponse, c’est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu’il trouve une porte de sortie avant jeudi qui soit satisfaisante pour toutes les parties et c’est une question de respect » avait-il déclaré avant la deadline du mercato hivernal en France, qui est désormais passée… sans que Gueye ne soit vendu par l’OM.

Un transfert vers Fenerbahçe encore possible ?