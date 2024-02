Mercato : Le gros coup du PSG plombé par Guardiola ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’aurait pas oublié Joshua Kimmich. Après avoir placé ses pions cet hiver, sans succès, le Paris Saint-Germain prévoirait une nouvelle offensive l’été prochain pour le milieu défensif allemand. Pour autant, le club parisien va devoir batailler en raison de l’irruption de Manchester City qui aurait de grands projets pour le joueur du Bayern Munich avec Rodri.

Au cours du mercato hivernal, le PSG a été approché par le Bayern Munich pour le prêt de Nordi Mukiele. Néanmoins, comme vous le révélait le10sport.com, il était hors de question du point de vue de la direction du Paris Saint-Germain de prendre en considération autre chose qu’un transfert sec du polyvalent défenseur recruté à l’été 2022.

Retour de flamme pour Kimmich au PSG

Au final, Nordi Mukiele n’a pas quitté Paris pour la Bavière et c’est Sacha Boey qui a signé au Bayern Munich. Pour autant, au moment des négociations avec le champion d’Allemagne, le champion de France aurait tenté de mettre sur pied un échange de joueurs avec Joshua Kimmich comme L’Équipe le rapportait. Malgré l’échec, le Paris Saint-Germain prévoirait de revenir l’été prochain pour Kimmich.

Mercato - PSG : La bombe est lâchée, le clan Mbappé sort du silence https://t.co/5anysvAPhv pic.twitter.com/7MPmdcvAFG — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Manchester City prévoit du lourd pour Kimmich avec Rodri