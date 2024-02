Ça se confirme pour le successeur de Longoria à l'OM

Thibault Morlain

Actuel président de l'OM, Pablo Longoria pourrait ne pas s'éterniser à Marseille. En effet, il est de plus en plus question d'un départ de l'Espagnol dans les mois à venir. Si tel était le cas, l'OM devrait se trouver un nouveau patron et voilà que le successeur de Longoria pourrait déjà être identifié.

Entre l'OM et Pablo Longoria, on pourrait bien se diriger vers une prochaine séparation. En effet, ce mardi, L'Equipe assure que l'actuel président olympien serait de plus en plus fatigué et ferait savoir à certains de ses proches ses envies de départ. Néanmoins, il faudra remplacer Longoria à l'OM.

Tessier prend du poids à l'OM

Qui pourrait alors être le prochain président de l'OM ? Cela fait un moment que les regards se tournent vers Stéphane Tessier pour être le successeur de Pablo Longoria. Comme l'explique L'Equipe ce mardi, l'actuel directeur général de l'OM s'occuperait de plus en plus des affaires quotidiennes du club phocéenne.

« Tessier va devenir le président à la fin de la saison »