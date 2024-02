OM - Gattuso : Le projet de Longoria tombe à l'eau ?

Thibault Morlain

Pour remplacer Marcelino, parti en septembre dernier, l'OM avait décidé de miser sur Gennaro Gattuso. L'Italien est venu jouer les pompiers de service sur la Canebière. Mais pour combien de temps ? L'avenir de Gattuso est un sujet où l'incertitude règne et un départ en fin de saison ne serait pas à exclure.

Arrivé en cours de saison, Gennaro Gattuso a signé jusqu'en juin 2024 avec l'OM, tout en disposant d'une année supplémentaire en option en cas de qualification en Ligue des Champions. Restera ? Ne restera pas ? Telle est donc la question à propos de l'avenir de Gattuso. Pablo Longoria pourrait bien être déçu au bout du compte...



« Il faut de la stabilité »

L'envie de Pablo Longoria semble en tout cas être de continuer avec Gennaro Gattuso. En effet, le président de l'OM a fait savoir qu'il voulait de la stabilité, ce qui n'a pas vraiment été le cas sur le banc dernièrement. « Le football est une course de fond, dont le but est de savoir qui a le meilleur projet et qui a les meilleures idées pour construire un club. Et moi, j’aime construire. Pour construire, il faut de la stabilité, et c’est ce qu’on compte avoir », a expliqué Longoria pour So Foot .

Gattuso au Torino