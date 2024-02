650M€, la mère de Mbappé lâche une réponse terrible au PSG

Thibault Morlain

Pour le moment, il n'y a toujours rien d'officiel en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Mais alors que le Français est en fin de contrat au PSG, la tendance est de plus en plus à un départ libre à l'issue de la saison. En Espagne, on confirme d'ailleurs ce scénario puisque Fayza Lamari, mère de Mbappé, aurait été très claire avec le PSG.

Deux ans après, le PSG cherche à nouveau à prolonger Kylian Mbappé et éviter un départ libre à l'issue de la saison. Mais voilà que cette fois, le club de la capitale pourrait ne pas arriver à ses fins. Malgré différentes propositions, le PSG se heurterait à la ferme position du clan Mbappé.

Mercato : Le PSG ne veut pas négocier avec Mbappé https://t.co/V15f7J77RZ pic.twitter.com/O3UQw4WXO9 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Nous ne voulons plus d'offre »

En coulisses, ça échangerait toujours entre le PSG et l'entourage de Kylian Mbappé. Mais visiblement, à en croire les informations de OK Diario , Fayza Lamari, mère de l'international français, aurait lâché une réponse terrible au club de la capitale. « Nous ne voulons plus d'offre », aurait-elle alors balancé au PSG.

650M€ proposés par le PSG

Désormais, cela semble plus acté que jamais, Kylian Mbappé ne devrait pas poursuivre l'aventure au PSG. Libre à la fin de la saison, le Français pourrait alors rejoindre le Real Madrid et l'argent du Qatar ne devrait rien y changer. Comme l'explique le média espagnol, la dernière offre du PSG à Mbappé était d'un montant total de 650M€.