PSG - Real Madrid : Voilà ce qu’il faut offrir à Mbappé !

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’idylle semblerait toucher à sa fin au vu de sa situation contractuelle. D’ailleurs, ce serait le Real Madrid qui devrait profiter de la tournure des évènements en ce début d’année 2024. Si bien qu’il est question d’une décision de la part du Français en faveur du Real Madrid. Pourtant, tout ne serait pas joué pour la Casa Blanca au vu des demandes diverses et variées de Mbappé.

Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain sait qu’il est susceptible de témoigner de la last dance de Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG arrivera à expiration en juin prochain. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité le 8 janvier dernier qu’aucune décision n’avait été prise par Mbappé malgré les annonces l’envoyant au Real Madrid de Foot Mercato.

Prime à la signature de 120M€ et un salaire de 50M€ à l’année ?

Cependant, en fin de semaine dernière, Le Parisien et ESPN ont tour à tour dévoilé que Kylian Mbappé avait arrêté son choix : rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison en tant qu’agent libre. Mais pour cela, il faudrait que le club merengue accepte de s’aligner sur différentes demandes de Mbappé. Selon Andrés Onrubia, journaliste d ’AS qui s’est confié à la Cadena SER , le Real Madrid se trouverait dans l’obligation de lui verser une prime à la signature de 120M€ ainsi qu’un salaire brut annuel de 50M€.

Mbappé exigerait d’avoir la main sur ses droits à l’image !

De plus, il semble que Kylian Mbappé soit intransigeant au sujet des droits liés à son image. Quelle que soit la prochaine destination du Français, le club concerné devrait accepter de lui laisser le monopole de son image commerciale. Ce que le Real Madrid commencerait un tout petit peu à faire avec Jude Bellingham cette saison. Le décor est planté.