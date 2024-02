PSG, Real Madrid... Les folles réclamations de Mbappé pour signer

Thibault Morlain

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Toutefois, il n'y a encore rien de signé entre le Français et les Merengue. Il faudra pour cela se mettre d'accord sur les termes du futur contrat de Mbappé. Et visiblement, l'international français serait quelque peu exigeant et aurait certaines demandes.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêve du Real Madrid. Cela pourrait enfin devenir réalité pour l'actuel joueur du PSG puisqu'il est annoncé que son choix se serait porté sur la Casa Blanca pour l'avenir. Reste maintenant à tout boucler pour officialiser l'opération. Mbappé et le Real Madrid vont donc devoir se mettre d'accord et se sachant en position de force, étant donné qu'il est libre de s'engager avec le club de son choix, Kylian Mbappé se montrerait gourmand.



La liste de Mbappé

Pour signer Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien devoir répondre à certaines exigences du principal intéressé. Lesquelles ? Journaiste pour AS , Andres Onrubia a fait savoir que la star du PSG réclamait tout d'abord un salaire brut de 50M€ par an. A cela, il faudrait ajouter 120M€ de prime à la signature et ce n'est pas tout... En effet, Mbappé voudrait différents bonus ainsi que ses droits à l'image. Le Real Madrid cèdera-t-il face au Français ? Et si cela laissait encore une chance au PSG, capable de répondre au moindre désir de son joueur ?

