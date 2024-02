Mercato : Le PSG ne veut pas négocier avec Mbappé

Hugo Chirossel

Comme souvent, l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain, est au cœur de l’actualité. S’il ne l’a pas encore annoncé publiquement, l’attaquant français aurait d’ores et déjà décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Si cela venait à changer, le club de la capitale n’aurait quoi qu’il arrive pas l’intention de négocier avec lui.

Arrivé il y a bientôt sept ans, lors de l’été 2017, Kylian Mbappé pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Le capitaine de l’équipe de France, qui arrive à la fin de son contrat, est annoncé avec insistance au Real Madrid, et donc vers un départ de Paris.

Les exigences salariales de Mbappé

D’après les informations de AS , les clubs intéressés par Kylian Mbappé devraient lui proposer un salaire annuel de 50M€ bruts, soit 25M€ nets. L’attaquant du PSG demanderait également une prime à la signature de 120M€, auxquels s’ajouteraient divers bonus et primes, notamment en ce qui concerne les droits à l’image.

Le PSG ne veut pas négocier son salaire