Mercato : PSG, Real Madrid… Après Mbappé, un transfert XXL se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le dossier Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid pourraient encore se retrouver sur le marché des transferts. Comme indiqué par la presse espagnole, les deux équipes suivent attentivement la situation de Leny Yoro, bien parti pour quitter le LOSC à la fin de la saison. Selon nos informations, 90M€ seront nécessaires pour recruter la pépite française.

L'année 2024 pourrait être celle de tous les dangers pour le PSG. Le club parisien aurait de grandes chances de perdre de Kylian Mbappé, le visage de son projet sportif. Le joueur de 25 ans serait en partance pour le Real Madrid. Les dirigeants parisiens pourraient encore entendre parler de l'équipe espagnole lors du prochain mercato estival. Car selon les informations de Marca, le Real Madrid souhaiterait mettre la main sur Leny Yoro. Un défenseur central qui fait figure de priorité pour le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Une bataille se prépare avec le Real Madrid

Agé de 18 ans, Leny Yoro quittera le LOSC à la fin de la saison pour franchir un cap dans sa carrière et s'engager avec une équipe candidate à la victoire pour la Ligue des champions. Comme indiqué par le 10Sport.com , le PSG a appris qu'il faudra mettre sur la table 90M€ pour attirer le défenseur central lillois. Présent en conférence de presse ces derniers jours, Paulo Fonseca a adressé un conseil à sa jeune pépite.

PSG : C’est terminé pour Mbappé, la presse espagnole persiste ! https://t.co/cDlDCGK0kT pic.twitter.com/AGEAhTK5GG — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Ce n'est pas facile de rester humble pour un jeune joueur »