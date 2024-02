Mercato : Opération à 90M€ au PSG, une réclamation est passée

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG est très intéressé par Leny Yoro. Cet hiver, le 10sport.com vous a révélé en exclusivité que le LOSC réclamait 90M€ pour son joueur, et que Paris allait revenir à l’attaque cet été. Mais le Real Madrid est également sur le coup, et aurait passé une demande au club lillois afin de mener à bien cette opération.

Il s’agira assurément de l’un des dossiers majeurs du PSG l’été prochain. Après vous avoir révélé en exclusivité, le 30 décembre dernier, que le LOSC avait exigé 90M€ pour Leny Yoro cet hiver, le10sport.com vous confiait le 28 janvier que Paris allait revenir à l’attaque lors du prochain mercato estival. Le club parisien semble avoir jeté son dévolu sur le défenseur de 18 ans.

EXCLU - Mercato : Le PSG a pris rendez-vous pour Leny Yoro https://t.co/PJt7o5OVjX pic.twitter.com/56YsliG1xr — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Le Real Madrid sous le charme de Leny Yoro

En revanche, le PSG n’est clairement pas le seul club à vouloir recruter Leny Yoro l’été prochain. Le Real Madrid est également attentif à la situation du Français, et pourrait poser de sérieux problèmes au club parisien dans ce dossier. Selon MARCA , le joueur lui, est déjà au courant que le club madrilène est sur ses traces.

Madrid espère que le LOSC reverra ses exigences à la baisse