Mercato : Après sa retraite, il annonce le retour d’Eden Hazard

Après 16 années à évoluer au plus haut niveau, Eden Hazard a annoncé il y a quelques jours la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Alors qu’il est âgé de seulement 32 ans, Kevin Nolan estime que le Belge pourrait rendre encore des services à de nombreux clubs. L’adjoint de David Moyes à West Ham le voit bien faire comme Paul Scholes, qui était sorti de sa retraite pour retourner à Manchester United.

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel . » Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Eden Hazard a annoncé mardi qu’il mettait un terme à sa carrière. L’ancien capitaine de la Belgique est pourtant âgé de seulement 32 ans.

« Il a participé à certaines des plus belles années de la Premier League et a inscrit quelques-uns des plus beaux buts. C'est triste qu'il ait décidé de tirer sa révérence à 32 ans, car je pense que quelqu'un de son calibre pourrait jouer au plus haut niveau pendant encore de nombreuses années. Je ne serais pas surpris que nous ayons un peu de recul à ce sujet dans les six mois à un an à venir », a déclaré Kevin Nolan au micro de talkSPORT .

Eden Hazard comme Paul Scholes ?