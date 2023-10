Eden Hazard prend sa retraite, il veut l’en sortir !

Thomas Bourseau

Comme Paul Scholes, Eden Hazard pourrait sortir de sa retraite. C’est du moins le sentiment partagé par Kevin Nolan, entraîneur adjoint de David Moyes à West Ham. Pour la radio anglaise, Nolan a interpellé le nouveau retraité afin qu’il vienne faire un essai chez les Hammers, lui qui a brillé en Premier League à Chelsea pendant sept ans.

C’était dans l’air depuis de longues semaines, mais le principal intéressé a officialisé la chose dans la journée de mardi. Icône de Chelsea et grand espoir du football belge dès son éclosion au LOSC au début des années 2010, Eden Hazard a vécu un calvaire au Real Madrid dès son transfert en 2019. Enchaînant les blessures et les déceptions sportives par rapport aux choix de ses entraîneurs, Hazard a vu son contrat être résilié en juin dernier.

«S’il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre»

Alors qu’il était question d’un retour au LOSC voire même d’une signature à l’OM pour Eden Hazard en plus de l’Arabie saoudite et de la Major League Soccer, le Belge a pris la décision de raccrocher les crampons cette semaine et notamment pour profiter de ses proches. Néanmoins, un club en Premier League lui ouvre en grand ses portes : West Ham, par le biais de l’adjoint de David Moyes, Kevin Nolan. « Je prendrais le Hazard de Chelsea à West Ham, c’est certain ! S’il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu’en pense le coach David Moyes, mais moi, j’adorerais le voir faire un essai ».

PSG : Mbappé contredit le Real Madrid pour la date de son transfert https://t.co/GvSm1uQxoV pic.twitter.com/nv1YKtY2kW — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«Scholes avait alors reçu un coup de téléphone de Sir Alex Ferguson et avait décidé de revenir»